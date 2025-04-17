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Одессит распространял среди знакомых информацию о возможности "решить" любые вопросы, связанные с уклонением от мобилизации

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Один из вариантов – трудоустройство в правоохранительный орган. По словам 30-летнего фигуранта, таким образом мужчина мог избежать призыва по мобилизации в ВСУ. "Услугу", связанная якобы с влиянием на должностных лиц, от которых зависит принятие положительного решения о назначении "кандидата" на должность, делец оценил в 3 000 долларов.

Фигуранта задержали сразу после получения взятки, ему объявили подозрение.

Делка взяли под стражу с правом внесения более 242 тысяч гривен залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, на Буковине будут судить правоохранителя, за 20 тысяч евро перевозившего "уклонистов" в багажнике авто.