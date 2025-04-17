Фото: СБУ

В Одесской области правоохранители разоблачили три разных схемы для уклонения от мобилизации. В частности, бухгалтер, продававший справки об инвалидности

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители раскрыли три новых схемы уклонения от мобилизации в Одесской области. В частности, среди задержанных – трое руководителей областного медцентра психического здоровья.

Речь идет о гендиректоре медучреждения и двух его заместителях. Они продавали военнообязанным фейковым справкам о якобы наличии тяжелых расстройств психики. За такую "услугу" они просили 20 тысяч долларов США с каждого клиента. Затем эти справки военнообязанные использовали для того, чтобы оформить инвалидность и бежать за границу.

Также в одном из райцентров Одесской области задержали бухгалтера городской больницы, которая торговала фиктивными справками о наличии 2-й группы инвалидности у жен потенциальных призывников. Такой документ тоже позволял сняться с военного учета якобы по уходу за женой и выехать за пределы Украины.

Третью схему организовал 23-летний житель Одессы. Он предлагал военнообязанным оформить фиктивную инвалидность для их родителей. Это тоже было для того, чтобы они могли уехать за границу.

Всем фигурантам сообщили о подозрении. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Запорожье задержали 35-летнего мужчину, который предложил потенциальному призывнику "решить вопрос" об отсрочке от военной службы. Его план заключался в том, чтобы оформить матери потенциального призывника инвалидность.