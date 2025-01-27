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27 января 2025, 19:45

Штраф экспредседателю Броварской РГА Майбоженко за пьяное ДТП: прокуратура обжалует приговор

27 января 2025, 19:45
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Киевская областная прокуратура обжалует в апелляции приговор Броварского горрайонного суда, утвердившего соглашение о примирении между экспредседателем Броварской РГА Владимиром Майбоженко и потерпевшими. Четырех человек пьяный Майбоженко сбил на пешеходном переходе в Броварах в прошлом году

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры, передает RegioNews.

"Киевская областная прокуратура не согласна с решением Броварского горрайонного суда и будет настаивать на отмене приговора по делу в отношении экс-председателя Броварской РГА, который в апреле 2024 года находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на четырех пешеходов, в том числе малолетнего ребенка м. Бровары Киевской области", - говорится в сообщении.

Защитник Майбоженко в ходе судебного разбирательства подал соглашение о примирении между обвиняемым и потерпевшими. Согласно этому "соглашению" стороны обусловили наказание - штраф в размере 34 000 гривен, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года.

Прокурор подал письменное возражение по поводу невозможности заключения соглашения о примирении в производствах указанной категории, ведь возникает несоответствие положений соглашения интересам общества и требованиям УК Украины.

Также отмечается, что суд отказал прокурору исследовать в ходе судебного разбирательства материалы производства, свидетельствующие об отсутствии смягчающего обстоятельства посредством активного содействия в раскрытии уголовного правонарушения со стороны обвиняемого.

"Процесуальным руководителем в связи с наличием обстоятельств, вызывающих сомнение в беспристрастности суда, подано заявление об отводе председательствующей, в удовлетворении которой отказано. Указанный приговор будет обжалован в установленном законом порядке в суд апелляционной инстанции", — отметили в прокуратуре Киевщины.

Напомним, приговор — штраф в размере 34 000 гривен, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года — за пьяную аварию с потерпевшими Майбоженко вынесла судья Броварского суда Татьяна Василенко.

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