В Киевской области женщина жгла траву, а загорелся соседский сарай
Жительница села Радинка Вышгородского района Киевской области подожгла траву, а огонь перекинулся на соседское хозяйственное сооружение
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС области, передает RegioNews.
Отмечается, что в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение, что в селе Радинка горит сарай.
Когда спасатели прибыли по вызову, выяснилось, что именно хозяйка решила "навести порядок" во дворе.
По ее словам, уже идет 10 сезон любимого весеннего хобби — курить траву.
"Но в этот раз - "что-то пошло не так": ветер, сухая погода, немного огня - и уже горит соседское хозяйственное сооружение", - отметили в ГСЧС.
Палийка искренне призналась в содеянном и согласилась заплатить штраф в размере 3060 гривен.
Напомним, в Ровенской области при попытках самостоятельно потушить возгорание сухой травы погибли два человека.
В марте 2022 года Верховный Совет внес изменения в Уголовный кодекс, которыми усилила ответственность за преступления против основ национальной безопасности в условиях военного положения. К перечню преступлений в статье 113 "Диверсия" добавили умышленные поджога, в том числе сухой растительности.
Следовательно, за сжигание сухой травы, в условиях военного положения, могут заключить в тюрьму сроком на 15 лет или пожизненно заключить с конфискацией имущества.