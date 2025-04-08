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08 апреля 2025, 09:59

В Киевской области женщина жгла траву, а загорелся соседский сарай

08 апреля 2025, 09:59
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иллюстративное фото: ГСЧС Киевщины
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Жительница села Радинка Вышгородского района Киевской области подожгла траву, а огонь перекинулся на соседское хозяйственное сооружение

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС области, передает RegioNews.

Отмечается, что в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района поступило сообщение, что в селе Радинка горит сарай.

Когда спасатели прибыли по вызову, выяснилось, что именно хозяйка решила "навести порядок" во дворе.

По ее словам, уже идет 10 сезон любимого весеннего хобби — курить траву.

"Но в этот раз - "что-то пошло не так": ветер, сухая погода, немного огня - и уже горит соседское хозяйственное сооружение", - отметили в ГСЧС.

Палийка искренне призналась в содеянном и согласилась заплатить штраф в размере 3060 гривен.

Напомним, в Ровенской области при попытках самостоятельно потушить возгорание сухой травы погибли два человека.

В марте 2022 года Верховный Совет внес изменения в Уголовный кодекс, которыми усилила ответственность за преступления против основ национальной безопасности в условиях военного положения. К перечню преступлений в статье 113 "Диверсия" добавили умышленные поджога, в том числе сухой растительности.

Следовательно, за сжигание сухой травы, в условиях военного положения, могут заключить в тюрьму сроком на 15 лет или пожизненно заключить с конфискацией имущества.

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