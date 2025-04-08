На Київщині жінка палила траву, а загорівся сусідський сарай

ілюстративне фото: ДСНС Київщини

Про це повідомила пресслужба ДСНС області, передає RegioNews.

Зазначається, що до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення, що у селі Радинка горить сарай.

Коли рятувальники прибули на виклик, з'ясувалося, що саме господиня вирішила "навести лад" на подвір’ї.

За її словами, вже йде 10-й сезон улюбленого весняного хобі — палити траву.

"Але цього разу — "щось пішло не так": вітер, суха погода, трохи вогню — і вже горить сусідська господарча споруда", — зазначили в ДСНС.

Палійка щиро зізналась у скоєному та погодилась заплатити штраф у розмірі 3060 гривень.

Нагадаємо, в Рівненській області під час спроб самостійно загасити займання сухої трави загинули двоє людей.

У березні 2022 року Рада внесла зміни до Кримінального кодексу, якими посилила відповідальність за злочини проти основ національної безпеки в умовах воєнного стану. До переліку злочинів у статті 113 "Диверсія" додали навмисні підпали, зокрема сухої рослинності.

Відтак за спалювання сухої трави, в умовах воєнного стану, можуть ув'язнити строком на 15 років або довічно ув'язнити з конфіскацією майна.