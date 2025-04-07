На месте поджога авто в Киеве задержали мужчину

фото: Национальная полиция

Как передает RegioNews, об этом полиция Киева сообщила в телеграмме.

Около 10 часов. понедельника, 7 апреля, в полицию поступила информация от прохожих о том, что недалеко от станции метро "Олимпийская" горит электрокар.

На место немедленно выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа и подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Правоохранители обнаружили горящее транспортное средство. Вблизи места происшествия задержан мужчина, вероятно, причастный к его поджогу.

Напомним, в результате ночной атаки РФ на Киев пострадал офис известного телеканала.