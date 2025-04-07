На месте поджога авто в Киеве задержали мужчину
Злоумышленника, поджегшего автомобиль возле станции метро "Олимпийская" в Голосеевском районе столицы, задержали полицейские
Как передает RegioNews, об этом полиция Киева сообщила в телеграмме.
Около 10 часов. понедельника, 7 апреля, в полицию поступила информация от прохожих о том, что недалеко от станции метро "Олимпийская" горит электрокар.
На место немедленно выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа и подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Правоохранители обнаружили горящее транспортное средство. Вблизи места происшествия задержан мужчина, вероятно, причастный к его поджогу.
Напомним, в результате ночной атаки РФ на Киев пострадал офис известного телеканала.
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