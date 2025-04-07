В Харьковской области в пожаре погибла 3-летняя девочка
В Харьковской области произошел пожар в доме. Спасатели выясняют причины возгорания. К сожалению, погиб мужчина и ребенок
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.
Трагедия произошла 7 апреля. Загорелся жилой дом в поселке Песочин Харьковского района. Когда приехали спасатели, огонь уже охватил домашние вещи в доме. К сожалению, на месте пожара погибли 44-летний мужчина и 3-летняя девочка.
"К ликвидации пожара были привлечены 2 отделения 7 пожарно-спасательной части и пожарные местной пожарной команды поселка Песочин. На месте происшествия работали психологи ГСЧС, которые оказывали помощь семье погибшим", - рассказали в ГСЧС.
Напомним, ранее в Житомирской области загорелся частный дом. Предварительно пожар произошел из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. К сожалению, погиб мужчина.