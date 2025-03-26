Россия запустила по Украине более 100 дронов: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 26 марта российская армия запустила по Украине 117 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО сбили 56 дронов, еще 48 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, противник запустил дроны из направлений – Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 подтверждены сбития 56 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге, севере, востоке и в центре страны. 48 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Кировоградская и Черкасская области.

Напомним, сегодня ночью противовоздушная оборона сбила семь ударных беспилотников над Николаевщиной.