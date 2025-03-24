Пьяное ДТП в Киевской области: водитель врезался в ЗАЗ, есть пострадавшая
Правоохранители расследуют ДТП в Киевской области. Известно, что в результате аварии госпитализировали женщину
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
Авария произошла 23 марта около 18:10 на одной из улиц в городе Яготин. Предварительно 50-летний водитель Dacia Logan в пьяном состоянии столкнулся с авто ЗАЗ Sens.
В результате ДТП 36-летнюю пассажирку ЗАЗ госпитализировали медики. Правоохранители проводят расследование и призывают водителей – не садиться за руль в состоянии опьянения и не нарушать правила дорожного движения.
Напомним, ранее на Волыни авто сбило 12-летнюю девочку. Это произошло, когда ребенок с велосипедом переходил дорогу. В результате ДТП девочку госпитализировали.
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