Фото: Нацполиция

Правоохранители расследуют ДТП в Киевской области. Известно, что в результате аварии госпитализировали женщину

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Авария произошла 23 марта около 18:10 на одной из улиц в городе Яготин. Предварительно 50-летний водитель Dacia Logan в пьяном состоянии столкнулся с авто ЗАЗ Sens.

В результате ДТП 36-летнюю пассажирку ЗАЗ госпитализировали медики. Правоохранители проводят расследование и призывают водителей – не садиться за руль в состоянии опьянения и не нарушать правила дорожного движения.

Напомним, ранее на Волыни авто сбило 12-летнюю девочку. Это произошло, когда ребенок с велосипедом переходил дорогу. В результате ДТП девочку госпитализировали.