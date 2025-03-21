07:36  21 марта
На Львовщине полиция разыскала школьников, избивших парня с инвалидностью
06:05  21 марта
Облил керосином и поджег: житель Киевщины хотел убить свою сожительницу
05:43  21 марта
"Три топора" возмездия: артиллеристы ГУР показали, как уничтожают оккупантов под Покровском
UA | RU
UA | RU
21 марта 2025, 10:10

В Одессе из-за атаки БпЛА сгорел элитный автопарк

21 марта 2025, 10:10
Читайте також українською мовою
фото: Одесская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

В результате массированной атаки ударных беспилотников в Одессе уничтожен элитный автопарк

Об этом сообщают пользователи Telegram-каналов, передает RegioNews.

"Среди известных марок: BMW X6, McLaren 720s и Chevrolet Corvette с8 и другие автомобили", - добавляют пользователи соцсетей.

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры подтвердили, что в Одессе из-за масштабных пожаров повреждены и разрушены: здания двух торговых центров, магазины, СТО, автосалон, складские помещения частного предприятия, гипермаркет "Эпицентр" и автомобили горожан.

Напомним, из-за массированной атаки ударных БпЛА на Одесскую область поздно вечером 20 марта пострадали трое 17-летних подростков. В результате пожаров и "прилетов" повреждена гражданская инфраструктура в Одессе и районе.

Также сообщалось, что в ночь на 21 марта российская армия запустила по Украине 214 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных типов. Силы ПВО сбили 114 дронов, еще 81 — локационно потеряны.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война Одесса пожар авто БПЛА атака разрушения
В Сумской области зенитчики сбили 14 российских "шахедов"
21 марта 2025, 09:25
Массированная атака дронов на Одессу: возникли масштабные пожары, пострадали подростки
21 марта 2025, 07:50
Бомбардировка Запорожского района: выросло количество пострадавших, среди них – 4-летний мальчик
21 марта 2025, 07:18
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Когда школы и сады становятся мишенями, а не убежищем
21 марта 2025, 11:15
Оккупанты ударили по Херсону: раненая женщина
21 марта 2025, 11:15
Поврежденные дома и авто: полиция показала последствия обстрелов Киевщины
21 марта 2025, 10:56
Наводил российские ракеты по Чернигову: агент ФСБ сядет на 15 лет
21 марта 2025, 10:51
Россияне снова атаковали общины Сумщины: повреждены дома и авто
21 марта 2025, 10:34
На Харьковщине будут судить бывшего мастера леса, который работал на оккупантов
21 марта 2025, 10:28
Пограничники показали, как уничтожили технику и личный состав оккупантов на Харьковщине
21 марта 2025, 09:47
Ночью Украину атаковали более 200 российских дронов: как отработала ПВО
21 марта 2025, 09:40
Обстрелы Днепропетровщины: повреждена многоэтажка, ранен парень
21 марта 2025, 09:34
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Игорь Луценко
Александр Коваленко
Тарас Загородний
Все блоги »