В Одессе из-за атаки БпЛА сгорел элитный автопарк

фото: Одесская областная прокуратура

В результате массированной атаки ударных беспилотников в Одессе уничтожен элитный автопарк

Об этом сообщают пользователи Telegram-каналов, передает RegioNews.

"Среди известных марок: BMW X6, McLaren 720s и Chevrolet Corvette с8 и другие автомобили", - добавляют пользователи соцсетей.

В пресс-службе Одесской областной прокуратуры подтвердили, что в Одессе из-за масштабных пожаров повреждены и разрушены: здания двух торговых центров, магазины, СТО, автосалон, складские помещения частного предприятия, гипермаркет "Эпицентр" и автомобили горожан.

Напомним, из-за массированной атаки ударных БпЛА на Одесскую область поздно вечером 20 марта пострадали трое 17-летних подростков. В результате пожаров и "прилетов" повреждена гражданская инфраструктура в Одессе и районе.

Также сообщалось, что в ночь на 21 марта российская армия запустила по Украине 214 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы разных типов. Силы ПВО сбили 114 дронов, еще 81 — локационно потеряны.