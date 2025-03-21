В Киеве и области перекроют улицы: что известно

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Сегодня в столице и Киевской области будет перекрыто движение транспорта. Город посетят иностранные делегации

Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины, передает RegioNews.

Водителей просят учесть соответствующую информацию при перемещении.

"Уважаемые жители и гости города Киева! 21 марта, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве и Киевской области будут действовать временные ограничения дорожного движения", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве во время тревог общественный транспорт продолжит работу даже во время воздушных тревог. Новые правила вступят в силу сегодня, 21 марта.