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19 марта 2025, 15:18

В Киевской области среди жилых домов обнаружили обломки вражеского БпЛА

19 марта 2025, 15:18
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фото: Национальная полиция
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В Бучанском районе Киевской области среди жилых домов обнаружили обломки российского дрона "Герань-2"

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что после очередной ночной атаки российских окупантов жители одного из населенных пунктов Бучанского района обнаружили обломки беспилотника.

На место сразу вызвали специалистов Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Они подтвердили, что это остатки вражеского дрона-камикадзе "Герань-2".

В ГСЧП предостерегают, что обломки БпЛА, ракет или других неизвестных предметов могут представлять смертельную угрозу.

Поэтому если вы заметили неизвестный предмет:

  • не приближайтесь и не трогайте;
  • немедленно сообщите о находке по номеру 101 или 102;
  • предупредите окружающих об опасности.

Напомним, сегодня в среду, 19 марта, российская армия атаковала Киевскую область. В результате пострадали два человека, повреждены жилые дома и автомобили.

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Киевская область беспилотники обломки беспилотника ГСЧС атака РФ
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