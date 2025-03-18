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18 марта 2025, 23:05

На Черниговщине россияне атаковали гражданский автомобиль: пострадал водитель

18 марта 2025, 23:05
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фото: Нацполиция
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Во вторник, 18 марта, оккупанты ударили беспилотником по автомобилю в городе Семеновка Новгород-Северского района. Во время вражеской атаки пострадал мирный житель

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области, передает RegioNews.

На одной из улиц в Семеновке россияне атаковали дроном авто, за рулем которого находился 58-летний мужчина. В результате удара гражданский получил контузию. Пострадавшего госпитализировали в больницу, ему оказывают медицинскую помощь. Легковушка получила повреждение.

"Полиция зафиксировала последствия атаки и собрала доказательства очередного военного преступления оккупантов", — говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Напомним, 18 марта российские войска атаковали гражданский автомобиль в Купянском районе. В результате удара пострадали четверо мирных жителей.

Также сегодня российские войска сбросили авиабомбы на приграничную Семеновскую общину Новгород-Северского района. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры.

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