На Черниговщине россияне атаковали гражданский автомобиль: пострадал водитель
Во вторник, 18 марта, оккупанты ударили беспилотником по автомобилю в городе Семеновка Новгород-Северского района. Во время вражеской атаки пострадал мирный житель
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области, передает RegioNews.
На одной из улиц в Семеновке россияне атаковали дроном авто, за рулем которого находился 58-летний мужчина. В результате удара гражданский получил контузию. Пострадавшего госпитализировали в больницу, ему оказывают медицинскую помощь. Легковушка получила повреждение.
"Полиция зафиксировала последствия атаки и собрала доказательства очередного военного преступления оккупантов", — говорится в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство по фактам нарушения законов и обычаев войны.
Напомним, 18 марта российские войска атаковали гражданский автомобиль в Купянском районе. В результате удара пострадали четверо мирных жителей.
Также сегодня российские войска сбросили авиабомбы на приграничную Семеновскую общину Новгород-Северского района. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры.