Удар по авто коммунальщиков на Харьковщине: есть жертва, раненых госпитализировали
В результате вражеской атаки на гражданское авто в Купянском районе днем, 18 марта, погибла женщина. Ранения получили четверо коммунальщиков
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По имеющимся данным, около 16:50 на трассе Купянск-Киндрашовка захватчики попали FPV-дроном у автомобиля "ВАЗ".
"К сожалению, погибла 45-летняя женщина. Еще четыре человека получили ранения: трое мужчин и одна женщина. Соболезнования семье погибшей! Пострадавшим медики оказывают всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.
Отмечается, что все потерпевшие – это работники гражданского коммунального предприятия Купянской городской общины.
Напомним, оккупанты атаковали гражданскую машину днем 18 марта между населенными пунктами Купянск и Кондрашовка.