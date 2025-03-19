В Черном и Азовском морях не фиксируют российские корабли
По состоянию на утро 19 марта в Черном и Азовском морях россияне не вывели ни одного вражеского корабля, способного нести крылатые ракеты "Калибр"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины.
По состоянию на 06:00 известно, что:
- в Черном море вражеские корабли отсутствуют;
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
- в Средиземном море 7 вражеских кораблей, из которых 2 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет.
Напомним, на прошлой неделе военнослужащие Военно-морских сил Вооруженных сил Украины обнаружили и уничтожили морскую мину в Одесской области.
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