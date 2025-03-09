Фото: Нацполиция

В Киевской области водитель грузовика врезался в трактор. В результате пострадал 60-летний тракторист

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

На днях произошла авария на автодороги Киев-Одесса. 47-летний водитель грузовика MAN, двигаясь в направлении города Белая Церковь, не выбрал безопасную скорость и интервал. В результате это привело к тому, что он столкнулся с трактором с прицепом.

В результате ДТП 60-летний тракторист получил многочисленные травмы. Его госпитализировали медики. Правоохранители начали досудебное расследование.

Напомним, что в ночь на 9 марта на Закарпатье сбили насмерть 19-летнего парня. Когда правоохранители разыскали виновника ДТП, им оказался 16-летний мотоциклист. Сейчас подростка уже отправили в изолятор.