Атака "шахедов" на Киевщину: повреждены жилые дома, возник пожар
В понедельник, 10 марта, российские оккупанты снова атаковали Киевщину ударными беспилотниками. В трех районах зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и пожар
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.
Известно, что в Обуховском районе и в Бучанской общине повреждены частные дома. Кроме того, произошло возгорание травяного настила в Фастовском районе.
"Информация о пострадавших отсутствует", — говорится в сообщении.
Напомним, 10 марта российская армия выпустила по Украине 176 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 130 дронов, еще 42 локационно потеряны.
Также сообщалось, что ночью РФ использовала 16 дронов для атаки на Киев.
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