Фото: скрін

На Київщині правоохоронці рятували дитину. Хлопчик провалився під лід. Дитину доставили до лікарні з переохолодженням

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Анатолій Щадило, передає RegioNews.

На Обухівщині поліцейські врятували хлопчика від смертельної небезпеки. Це сталось 6 березня. 13-річний хлопчик провалився під тонкий лід. Про це правоохоронцям повідомила небайдужа жінка.

На місце прибули рятувальники та поліцейські. Разом вони витягли підлітка з крижаної води. Хлопчика на службовому авто повезли на зустріч до "швидкої допомоги", та передали його лікарям. Дитина потрапила до лікарні з переохолодженням.

"Шановні батьки! Настала пора, коли крига на водоймах стає особливо небезпечною. Лід може бути тонким і нестійким, про що потрібно нагадувати дітям. Безпека на льоду – відповідальність кожного", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині врятували двох людей, які провалилися під лід. Це сталося у Бердичеві на річці. Там чоловік провалився під кригу та знаходився на відстані 30 метрів від берега. Ще одного чоловіка врятували зі ставка в селищі Хорошів Житомирського району.