Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали мужчину, который нанес знакомому смертельный удар ножом. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает RegioNews.

Это произошло в селе Вита Почтовая. Местный житель поругался со знакомым в строительном вагончике, когда они вместе выпивали. В ходе конфликта злоумышленник ударил потерпевшего ножом в область грудной клетки. В результате пострадавший скончался на месте.

"Полицейские задержали 62-летнего фигуранта и поместили в изолятор временного содержания", - сообщили правоохранители, добавив, что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Предполагаем, что в Кировоградской области мужчина зарезал брата, который обидел мать. Во время ссоры он ударил потерпевшего не менее 18 раз. В частности, в живот и грудь. Нападавшего приговорили к 7 годам лишения свободы.