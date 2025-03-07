08:00  07 марта
В Киевской области масштабный пожар уничтожил СТО
06:33  07 марта
Жители Харьковщины обнаружили во дворе российскую авиабомбу
06:15  07 марта
ВСУ получили отечественную систему для создания дымового занавеса
UA | RU
UA | RU
07 марта 2025, 14:34

В Киевской области мужчина зарезал знакомого во время застолья

07 марта 2025, 14:34
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители задержали мужчину, который нанес знакомому смертельный удар ножом. Теперь ему грозит заключение

Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает RegioNews.

Это произошло в селе Вита Почтовая. Местный житель поругался со знакомым в строительном вагончике, когда они вместе выпивали. В ходе конфликта злоумышленник ударил потерпевшего ножом в область грудной клетки. В результате пострадавший скончался на месте.

"Полицейские задержали 62-летнего фигуранта и поместили в изолятор временного содержания", - сообщили правоохранители, добавив, что ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Предполагаем, что в Кировоградской области мужчина зарезал брата, который обидел мать. Во время ссоры он ударил потерпевшего не менее 18 раз. В частности, в живот и грудь. Нападавшего приговорили к 7 годам лишения свободы.

полиция задержание убийство
Побила и оставила умирать: киевлянка до смерти убила свою пожилую мать
06 марта 2025, 22:10
В Одесской области будут судить 32-летнего мужчину, который поджег свою жену
06 марта 2025, 13:40
В Полтавской области мужчина во время застолья ударил приятеля ножом
06 марта 2025, 00:55
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
В Киеве мужчина обманул волонтера на 400 тыс. грн: что придумал мошенник
07 марта 2025, 15:47
В Украине некоторым мужчинам разрешат выезжать за границу
07 марта 2025, 15:35
На Чернобыльской АЭС ликвидировали чрезвычайную ситуацию
07 марта 2025, 15:25
Ситуация в Сумской области ухудшается: украинские военные оказались в полуокружении
07 марта 2025, 15:20
Сезон гриппа: эпидпорог превышен в пяти областях
07 марта 2025, 14:59
На Запорожском направлении украинские пограничники уничтожили укрытие окупантов
07 марта 2025, 14:59
Аферисты предлагали "защиту от аферистов": на Днепропетровщине разоблачили мошенников, укравших у людей более 2 миллионов
07 марта 2025, 14:42
На выходных в Украине прогнозируется солнечная погода и до +18 градусов
07 марта 2025, 14:23
СБУ разоблачила жительницу Днепра, которая срывала мобилизацию
07 марта 2025, 14:22
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Вадим Денисенко
Мустафа Найем
Вадим Денисенко
Все блоги »