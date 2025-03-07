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Правоохоронці затримали чоловіка, який завдав знайомому смертельний удар ножем. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє Поліція Київщини, передає RegioNews.

Це сталось у селі Віта Поштова. Місцевий житель посварився зі знайомим в будівельному вагончику, коли вони разом випивали. У ході конфлікту зловмисник вдарив потерпілого ножем в область грудної клітини. Внаслідок цього потерпілий помер на місці.

"Поліцейські затримали 62-річного фігуранта та помістили до ізолятора тимчасового тримання", - повідомили правоохоронці, додавши, що йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Надаємо, що на Кіровоградщині чоловік зарізав брата, який образив матір. Під час сварки він вдарив потерпілого щонайменше 18 разів. Зокрема, у живіт та груди. Нападника засудили до 7 років позбавлення волі.