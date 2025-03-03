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03 марта 2025, 20:42

Убил топором из-за долгов: в Днепре задержан подозреваемый в жестоком убийстве

03 марта 2025, 20:42
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Фото: Нацполиция
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В Днепре правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве. Известно, что он нанес смертельный удар другу во время ссоры о долгах.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Днепре правоохранители задержали 36-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве. Известно, что он нанес ранение 41-летнему потерпевшему из-за долгов. Впоследствии потерпевший скончался по дороге в больницу в автомобиле.

По данным правоохранителей, погибший 2 марта встречался со знакомым для обсуждения долга. Между ними произошел спор. В ходе ссоры злоумышленник ударил приятеля топором в грудь, а затем – скрылся с места происшествия.

"Ориентирование на подозреваемого было передано всем патрулям города. Патрульные полицейские обнаружили разыскиваемого в автомобиле, который остановили за нарушение комендантского часа. На место прибыли оперативники Днепровского районного управления полиции №2. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщили правоохранители.

Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Черкасской области судили мужчину, который убил женщину ножом. Это произошло во время застолья, когда он поссорился со своей сожительницей. В ходе ссоры мужчина схватил нож и нанес ей удар в область грудной клетки. От удара женщина скончалась.

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