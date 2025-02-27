На Киевщине 17-летний водитель Suzuki попал под колеса грузовика
Авария произошла вчера вечером, 25 февраля, в городе Обухов. Пострадавшего подростка забрала "скорая"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.
По имеющимся данным, около 18:20 грузовик DAF двигался по главной дороге и при повороте налево столкнулся с мотоциклом Suzuki. За рулем фуры находился 58-летний водитель.
"В результате дорожно-транспортного происшествия 17-летний юноша госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, 25 февраля в Соломенском районе Киева под колеса микроавтобуса попала третьеклассница. Ребенок внезапно выбежал на дорогу, и девочку сбил автомобиль.
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