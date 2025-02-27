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27 февраля 2025, 07:12

В Киевской области из-за падения обломков дрона возник пожар

27 февраля 2025, 07:12
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фото: ГСЧС Киевщины
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В ночь на 27 февраля в одном из районов Киевской области в результате падения обломков БпЛА возник пожар на промышленном объекте

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

"Киевщина: ночью в одном из районов области в результате падения обломков БпЛА возник пожар на промышленном объекте", – говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован. Погибшие и пострадавшие не обнаружены.

На месте происшествия работали 81 спасатель и 24 единицы техники.

Напомним, в ночь на 26 февраля в Бучанском районе Киевской области российский ударный дрон попал в жилой дом. Известно, что двухэтажное здание полностью было уничтожено огнем, погибли люди.

РФ война пожар ГСЧС Киевская область атака беспилотники
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