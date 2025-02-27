В Киевской области из-за падения обломков дрона возник пожар
В ночь на 27 февраля в одном из районов Киевской области в результате падения обломков БпЛА возник пожар на промышленном объекте
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
"Киевщина: ночью в одном из районов области в результате падения обломков БпЛА возник пожар на промышленном объекте", – говорится в сообщении.
Пожар был ликвидирован. Погибшие и пострадавшие не обнаружены.
На месте происшествия работали 81 спасатель и 24 единицы техники.
Напомним, в ночь на 26 февраля в Бучанском районе Киевской области российский ударный дрон попал в жилой дом. Известно, что двухэтажное здание полностью было уничтожено огнем, погибли люди.
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