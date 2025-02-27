В Киевской области в пожаре погибла женщина
Пожар произошел в среду, 26 февраля, утром в Броварах
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
На улице Задарская горел дом. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 78-летней женщины.
На месте работали 15 огнеборцев, привлекались 3 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, днем 24 февраля в Киеве горела квартира в многоэтажке. Погибла женщина.
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