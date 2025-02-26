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26 февраля 2025, 13:29

Во время ночной атаки на Киевщину погибла известная журналистка и ее муж

26 февраля 2025, 13:29
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фото: freepik.com
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Ночью 26 февраля в результате атаки российских беспилотников на Киевскую область погибла журналистка Укринформа Татьяна Кулик и ее муж - известный хирург Павел Иванчев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Российский дрон попал в их дом в Бучанском районе, в результате чего произошел пожар.

"Коллектив Укринформа выражает искренние соболезнования семье Татьяны, ее преждевременная гибель шокировала коллег и стала огромной потерей для агентства", - говорится в сообщении.

Татьяна Кулик была членом Национального союза журналистов Украины. Ранее работала главным редактором редакции общественно-публицистических программ и ведущей "Центрального канала" (КГТРК), Всемирной службы радиовещания Украины, телеведущей Общественного вещания.

Напомним, возросло количество жертв в результате ночной атаки РФ на Киевскую область.

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