фото: иллюстративное ГСЧС

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

Атаку враг совершил в четыре утра.

Зафиксировано попадание по гражданскому предприятию на окраине города в Киевском районе.

Терехов уточнил, что люди в результате авиаудара не пострадали. Информация о разрушениях и повреждениях уточняется.

Напомним, 22 февраля на Харьковщине вражеский БпЛА попал в двигавшийся по трассе гражданский автомобиль. Мужчина и женщина получили многочисленные ранения.