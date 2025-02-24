В одном из районов Киева упали обломки сбитого дрона
Российская армия в очередной раз атакует Киев. Обломки сбитого беспилотника упали в Деснянском районе столицы
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
Отмечается, что обломки дрона упали на открытой территории.
Сейчас информации о пострадавших нет.
Кличко добавил, что силы ПВО продолжают работать по вражеским целям и призвал граждан находиться в укрытиях.
Напомним, в ночь на 23 февраля российские войска атаковали Украину 267 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, а также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Крыма.
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