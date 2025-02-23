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23 февраля 2025, 15:24

Россия хотела устроить теракт в строительном гипермаркете Киева в час пик, – СБУ

23 февраля 2025, 15:24
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фото: wikipedia
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Российские спецслужбы готовили теракт в одном из столичных строительных гипермаркетов

Об этом глава Службы безопасности Василий Малюк сообщил на форуме "Украина. Год 2025", передает RegioNews.

"Они запланировали теракт в одном из строительных гипермаркетов в Киеве, одной французской фирмы, не буду его называть. В час пик, после 18 часов, там много людей, там должны были взорваться взрывные устройства, которые были расположены в местах, где находятся легковоспламеняющиеся смеси", – сказал Малыш.

Также он рассказал, что СБУ за три года войны разоблачила 102 агентурные сети врага. Некоторые из них готовили покушения на президента Владимира Зеленского и руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова.

Напомним, 23 февраля начался форум "Украина. Год 2025" с участием руководителей государственных институций.

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