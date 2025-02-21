В Киевской области саперы уничтожили боевую часть дрона "Герань-2"
В лесу Бучанского района местные жители обнаружили беспилотник
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Саперы идентифицировали находку как боевую часть БпЛА "Герань-2" и уничтожили ее на месте с соблюдением всех мер безопасности.
Напомним, ранее в Киевской области в лесу нашли российскую авиабомбу ОГАБ-500 "Геракл", которая осталась еще со времен пребывания российских войск в регионе.
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