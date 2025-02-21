фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

Саперы идентифицировали находку как боевую часть БпЛА "Герань-2" и уничтожили ее на месте с соблюдением всех мер безопасности.

Напомним, ранее в Киевской области в лесу нашли российскую авиабомбу ОГАБ-500 "Геракл", которая осталась еще со времен пребывания российских войск в регионе.