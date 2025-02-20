На Киевщине накрыли масштабное подпольное производство батареек известного бренда
В Киевской области разоблачили группу дельцов, организовавших производство, оптовую и розничную продажу поддельных батареек под видом известного международного бренда
Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.
Фигуранты организовали незаконное производство в четырех областях, используя профессиональное оборудование для изготовления и упаковки поддельной продукции. В то же время, никакой проверки безопасности товара они не проводили.
Подлог продавали крупными партиями через интернет и розничные магазины, выдавая его за оригинал.
Правоохранители провели обыски на производстве, складах и офисах, а также местах проживания фигурантов – на территории Киевской, Львовской, Харьковской и Одесской областей.
В результате изъяли оборудование для производства и упаковки батареек, полиграфию с маркировкой международного бренда, а также комплектующие для изготовления продукции. Кроме того, изъяли более 37 тысяч единиц готового товара без документов о происхождении и черновых записях.
Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 2 млн грн.
Изъятую продукцию направили на экспертизу. Правоохранители установили как организаторов схемы, так и исполнителей, непосредственно осуществлявших производство батареек.
Кроме того, идентифицировали администратора вебресурса по онлайн-продаже товара и установили точки розничной торговли.
Продолжается досудебное расследование. Устанавливается полный круг причастных лиц.
Напомним, ранее в Кривом Роге было накрыто подпольное производство алкоголя под логотипами известных брендов.