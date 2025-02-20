фото: БЭБ

В Киевской области разоблачили группу дельцов, организовавших производство, оптовую и розничную продажу поддельных батареек под видом известного международного бренда

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, передает RegioNews.

Фигуранты организовали незаконное производство в четырех областях, используя профессиональное оборудование для изготовления и упаковки поддельной продукции. В то же время, никакой проверки безопасности товара они не проводили.

Подлог продавали крупными партиями через интернет и розничные магазины, выдавая его за оригинал.

Правоохранители провели обыски на производстве, складах и офисах, а также местах проживания фигурантов – на территории Киевской, Львовской, Харьковской и Одесской областей.

В результате изъяли оборудование для производства и упаковки батареек, полиграфию с маркировкой международного бренда, а также комплектующие для изготовления продукции. Кроме того, изъяли более 37 тысяч единиц готового товара без документов о происхождении и черновых записях.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 2 млн грн.

Изъятую продукцию направили на экспертизу. Правоохранители установили как организаторов схемы, так и исполнителей, непосредственно осуществлявших производство батареек.

Кроме того, идентифицировали администратора вебресурса по онлайн-продаже товара и установили точки розничной торговли.

Продолжается досудебное расследование. Устанавливается полный круг причастных лиц.

Напомним, ранее в Кривом Роге было накрыто подпольное производство алкоголя под логотипами известных брендов.