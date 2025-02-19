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19 февраля 2025, 08:39

На Киевщине в результате дроновой атаки поврежден жилой дом и автомобили

19 февраля 2025, 08:39
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фото: полиция
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Российские войска в ночь на 19 февраля атаковали Киевщину с помощью ударных дронов. Тревога в регионе продолжалась около 8 часов. 

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской областной военной администрации.

В результате работы ПВО есть сбитые враждебные цели. Люди в результате атаки не пострадали. Также не зафиксировано попадание в объекты критической или жилой инфраструктуры.

В то же время, как отмечается в сообщении, в Вышгородском районе поврежден один частный дом. Повреждения незначительны. Также в Фастовском районе повреждены два легковых автомобиля.

Полиция обнародовала фото повреждений.

Напомним, российские войска в ночь на 19 февраля атаковали Одессу ударными беспилотниками. В одном из районов города более полутысячи домов остались без света и отопления.

Также под обстрелом ночью находился Харьков. Повреждено предприятие.

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