Россияне атаковали дроном предприятие в Харькове

фото иллюстративное: ГСЧС

В ночь на 19 февраля российские оккупанты нанесли удар беспилотникам Харькову

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

Под ударом оказался Слободской район города.

"Пострадало гражданское производственное предприятие, на территорию которого упал БПЛА", - отмечается в сообщении.

Терехов добавил, что люди в результате атаки не пострадали, однако была повреждена техника предприятия и другое имущество фирмы.

Напомним, российские войска в ночь на 19 февраля атаковали Одессу ударными беспилотниками. В одном из районов города более полутысячи домов остались без света и отопления.