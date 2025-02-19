Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России в войне: информация на 19 февраля
Общие боевые потери российских войск в Украине за время полномасштабной войны на 19 февраля 2025 года составляют примерно 862 390 человек
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
В частности, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 1300 российских захватчиков.
Также сообщается о потерях боевой техники врага: 19 танков, 23 боевых бронированных машин, 72 артиллерийские системы, 175 беспилотников, 146 автомобилей и 4 средства ПВО.
Напомним, Силы обороны обнаружили и уничтожили новейший российский зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь". Цель поразили Донецкой области.
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