Оккупанты ударили БпЛА по Сумам: повреждены СТО и автомобили
В понедельник ночью, 17 февраля, российские войска атаковали Сумы ударным дроном. В результате "прилета" есть повреждения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр Сумской областной военной администрации.
По имеющимся данным, российский ударный беспилотник повредил помещения СТО и находившиеся внутри автомобили.
"Травмированных людей нет", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате дроновой атаки на Запорожье ночью, 17 февраля, повреждены более 20 жилых домов.
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