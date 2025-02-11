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11 февраля 2025, 11:16

Пьяный водитель спровоцировал ДТП в Киевской области: пострадал ребенок

11 февраля 2025, 11:16
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фото: Национальная полиция
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Полиция Киевщины сообщила о подозрении злоумышленнику, совершившему ДТП на Броварщине

Об этом сообщили в полиции Киевской области, передает RegioNews.

Отмечается, что на днях, близ села Старое, произошла авария. 50-летний водитель легковушки ВАЗ не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет.

Известно, что в салоне автомобиля находились семь человек, среди них четверо малолетних детей.

В результате ДТП в больницу госпитализированы два пассажира: 8-летняя девочка с переломом ноги и 28-летний парень.

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения с уровнем алкоголя в крови 2.26 промилле.

Злоумышленника задержали правоохранители Броварского управления полиции Киевщины и поместили в изолятор временного содержания.

Напомним, в Винницкой области насмерть сбили пешехода , полиция начала расследование.

Ранее мы сообщали, что в Ровно легковушка сбила на "зебре" женщину . Пострадавшую госпитализировали с переломом ноги.

ДТП Киевская область водитель алкоголь ребенок больница кювет
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