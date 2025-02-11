Пьяный водитель спровоцировал ДТП в Киевской области: пострадал ребенок
Полиция Киевщины сообщила о подозрении злоумышленнику, совершившему ДТП на Броварщине
Об этом сообщили в полиции Киевской области, передает RegioNews.
Отмечается, что на днях, близ села Старое, произошла авария. 50-летний водитель легковушки ВАЗ не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет.
Известно, что в салоне автомобиля находились семь человек, среди них четверо малолетних детей.
В результате ДТП в больницу госпитализированы два пассажира: 8-летняя девочка с переломом ноги и 28-летний парень.
Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения с уровнем алкоголя в крови 2.26 промилле.
Злоумышленника задержали правоохранители Броварского управления полиции Киевщины и поместили в изолятор временного содержания.
Напомним, в Винницкой области насмерть сбили пешехода , полиция начала расследование.
Ранее мы сообщали, что в Ровно легковушка сбила на "зебре" женщину . Пострадавшую госпитализировали с переломом ноги.