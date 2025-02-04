Запорожская область пережила 277 вражеских ударов: разрушены дома и авто
В течение 3 февраля оккупанты нанесли 277 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
- 145 БпЛА разной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодаровку.
- 4 обстрела из РСЗО накрыли Каменское, Гуляйполе и Щербаки.
- 128 артударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Гуляйпольского, Чаривного и Новодаровки.
В полицию поступило 19 сообщений о повреждениях квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.
К счастью, мирные жители не пострадали.
Напомним, вечером 3 февраля российские оккупанты ударили по селу Надеждовка Херсонского района. В результате атаки погиб мирный житель.
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