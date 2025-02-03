Атака враждебных БПЛА в Киевской области: в ОВА рассказали о последствиях

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Очередная атака вражеских БПЛА в Киевской области. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели

Об этом сообщает Киевская ОВА, передает RegioNews.

В результате падения обломков в Броварском районе повреждены гараж и подвальное помещение. В здании выбиты окна и поврежден потолок.

Также падения обломков сбитых вражеских целей фиксируются вне населенных пунктов на открытых участках местности.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не было. Пострадавших у населения нет, отметили в ОВА.

Воздушная тревога в регионе длилась всю ночь.

Напомним, сегодня ночью в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку российских ударных беспилотников типа "Shahed". Защитники уничтожили более 10 вражеских БПЛА.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне россияне атаковали скорую, которая ехала на вызов. К счастью, обошлось без жертв.