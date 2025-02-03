В Сумской области за сутки прозвучало более двухсот взрывов

иллюстративное фото: facebook.com/DPSUkraine

В течение 2 февраля войска РФ обстреляли Сумскую область 93 раза. Всего зафиксировано 210 взрывов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую ОВА.

Так, враг обстрелял 13 общин.

По Великописаревской общине враг бил из минометов (21 взрыв), артиллерии (13 взрывов), FPV дронами (7 взрывов), с СПГ (9 взрывов), осуществил пуск НАР с вертолета (10 взрывов) и сбросил ВОГ с БПЛА (3 взрывы).

В Белопольской общине произошел сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва).

Эсманьская община: осуществлен удар FPV дронами (5 взрывов), минометные обстрелы (6 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва).

Краснопольская община: 28 мин сбросили россияне на территорию общины. Также произошел сброс ВОГ с БПЛА (5 взрывов), атака FPV дронами (9 взрывов).

Середино-будская община: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва), минометный обстрел (6 взрывов), удары FPV дронами (4 взрыва). В результате ударов повреждены 2 частных дома.

Зноб-новгородская община: произошел сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв).

Новослободская община: враг ударил из минометов (19 взрывов), FPV дронами (6 взрывов).

Хотинская община: россияне ударили из артиллерии (5 взрывов).

Сумская община: совершен ракетный удар (1 взрыв), атака БпЛА (1 взрыв). В результате повреждено нежилое помещение. Также обнаружены и уничтожены БПЛА (2 взрыва).

Миропольская община: враг бил из минометов (10 взрывов) и из РСЗО (20 взрывов). В результате обстрела повреждены два частных дома и хозяйственное сооружение

Николаевская община: обнаружен и уничтожен БПЛА (1 взрыв).

Юнаковская община: обнаружено и уничтожено БпЛА (1 взрыв). Кроме того, 18 мин сбросили россияне на территорию общества.

Шалыгинская община: зафиксирован удар FPV дроном (1 взрыв).

Путивльская община: нанесена атака FPV дроном (1 взрыв).

Напомним, российские окупанти продолжают использовать гражданское население и объекты критической инфраструктуры в своих военных целях. В Луганской области россияне размещают войска в жилых кварталах, прикрываясь людьми.