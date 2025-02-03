фото: ГПСУ

Во время дроновой атаки на Украину 1 февраля на Сумщине пограничники приземлили вражеский дрон типа "Гербера"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"В результате профессиональной работы пограничников вражеский беспилотник был успешно сбит", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 1 февраля россияне совершили комбинированный удар по Украине ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.