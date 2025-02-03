Атака ворожих БпЛА на Київщину: в ОВА розповіли про наслідки

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Чергова атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі

Про це повідомляє Київська ОВА, передає RegioNews.

Внаслідок падіння уламків у Броварському районі пошкоджено гараж та підвальне приміщення. В будівлі вибито вікна та пошкоджено стелю.

Також падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не було. Постраждалих серед населення немає, зазначили в ОВА.

Повітряна тривога в регіоні тривала цілу ніч.

Нагадаємо, сьогодні вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку російських ударних безпілотників типу "Shahed". Захисники знищили більше 10 ворожих БпЛА.

Раніше ми повідомляли, що в Херсоні росіяни атакували "швидку", яка їхала на виклик. На щастя, обійшлося без жертв.