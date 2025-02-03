09:34  02 лютого
Командування Сухопутних військ ЗСУ закликало до "жорсткої реакції" на вбивства військових ТЦК
07:05  03 лютого
На озброєння ЗСУ надійшли FPV-дрони "Громило"
12:43  02 лютого
У колонії на Полтавщині катували та вбивали увʼязнених
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2025, 09:07

Атака ворожих БпЛА на Київщину: в ОВА розповіли про наслідки

03 лютого 2025, 09:07
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Чергова атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі

Про це повідомляє Київська ОВА, передає RegioNews.

Внаслідок падіння уламків у Броварському районі пошкоджено гараж та підвальне приміщення. В будівлі вибито вікна та пошкоджено стелю.

Також падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не було. Постраждалих серед населення немає, зазначили в ОВА.

Повітряна тривога в регіоні тривала цілу ніч.

Нагадаємо, сьогодні вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку російських ударних безпілотників типу "Shahed". Захисники знищили більше 10 ворожих БпЛА.

Раніше ми повідомляли, що в Херсоні росіяни атакували "швидку", яка їхала на виклик. На щастя, обійшлося без жертв.

Київська область безпілотники ППО підвальне приміщення
На Сумщині за добу пролунало понад дві сотні вибухів
03 лютого 2025, 07:14
Прикордонники показали ворожу "Герберу", яку збили на Сумщині
03 лютого 2025, 05:09
Всі новини »
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
Росію треба відірвати від Китаю: Трамп поставив на все і ввів санкції проти ЄС
03 лютого 2025, 11:05
У Тeрнoпiльськiй oбластi сувoрo пoкарали вiйськoвoгo, який пiшoв у СЗЧ
03 лютого 2025, 10:59
Під час пожежі в приватному будинку в Харкові загинув чоловік
03 лютого 2025, 10:55
На Івано-Франківщині викрили схему переправлення ухилянтів через гори
03 лютого 2025, 10:40
В ТРЦ у центрі Харкова підлітки влаштували масову бійку: поліція проводить перевірку
03 лютого 2025, 10:32
За день ЗСУ ліквідували 1300 окупантів, — Генштаб
03 лютого 2025, 10:25
На Дніпропетровщині внаслідок вибуху постраждав чоловік
03 лютого 2025, 10:20
Сирський жорстко відреагував на серію нападів на ТЦК: що сказав Головнокомандувач ЗСУ
03 лютого 2025, 09:55
Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини: поранений цивільний
03 лютого 2025, 09:40
Росіяни атакували Харківщину дронами і КАБами: пошкоджений заклад освіти
03 лютого 2025, 09:37
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Всі публікації »
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Юрій Чевордов
Всі блоги »