Атака ворожих БпЛА на Київщину: в ОВА розповіли про наслідки
Чергова атака ворожих БпЛА на Київщину. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі
Про це повідомляє Київська ОВА, передає RegioNews.
Внаслідок падіння уламків у Броварському районі пошкоджено гараж та підвальне приміщення. В будівлі вибито вікна та пошкоджено стелю.
Також падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.
Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не було. Постраждалих серед населення немає, зазначили в ОВА.
Повітряна тривога в регіоні тривала цілу ніч.
Нагадаємо, сьогодні вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку російських ударних безпілотників типу "Shahed". Захисники знищили більше 10 ворожих БпЛА.
Раніше ми повідомляли, що в Херсоні росіяни атакували "швидку", яка їхала на виклик. На щастя, обійшлося без жертв.