В Сумской области зенитчики уничтожили 11 российских "шахедов"
Сегодня ночью в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку российских ударных беспилотников типа "Shahed". Защитники уничтожили более 10 вражеских БпЛА
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.
"3 февраля в небе над Сумщиной наши зенитчики сбили 11 вражеских "Шахедов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала этого года подразделения ПВО приземлили в регионе 285 российских беспилотников, несших смерть и разрушения.
Напомним, во время дроновой атаки на Украину 1 февраля в Сумской области пограничники приземлили вражеский дрон типа "Гербера".
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