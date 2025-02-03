В Сумской области зенитчики уничтожили 11 российских "шахедов"

фото: Сумская ОВА

Сегодня ночью в Сумской области противовоздушная оборона отражала атаку российских ударных беспилотников типа "Shahed". Защитники уничтожили более 10 вражеских БпЛА

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.

"3 февраля в небе над Сумщиной наши зенитчики сбили 11 вражеских "Шахедов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала этого года подразделения ПВО приземлили в регионе 285 российских беспилотников, несших смерть и разрушения.

Напомним, во время дроновой атаки на Украину 1 февраля в Сумской области пограничники приземлили вражеский дрон типа "Гербера".