фото: полиция

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В модульном укрытии между мужчинами возникла перепалка, в ходе которой 25-летний парень несколько раз ударил 37-летнего оппонента. От полученных травм мужчина скончался через несколько дней в больнице.

Правоохранители задержали нападающего. Ему объявили подозрение.

Парня взяли под стражу. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, во Львове 17-летний студент молотком забил до смерти женщину. Юношу задержали.