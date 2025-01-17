Схемы незаконного пересечения границы: Нацполиция проводит более 200 обысков
В пятницу, 17 января, Нацполиция проводит более 200 обысков по делам о незаконном пересечении границы военнообязанными
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Указанные правонарушения совершаются путем совершения мошенничества, подделки документов, несанкционированного вмешательства в работу электронных реестров и подкупа должностных лиц", – говорится в сообщении.
Полицейские проводят обыски на территории 19 регионов Украины у лиц, причастных к незаконным сделкам.
Подробности будут обнародованы после завершения следственных действий.
Напомним, в течение 10 января правоохранители провели 600 обысков по Украине и ликвидировали около 50 схем незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста в 22 регионах.
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
Во Львовской области водитель микроавтобуса сбил пожилого велосипедиста
17 января 2025, 11:03Силы обороны поразили радиолокационную технику россиян в Белгородской области
17 января 2025, 10:50На Прикарпатье за поджоги админзданий военный на 4,5 года отправится за решетку
17 января 2025, 10:46Житель Херсона работал на россиян во время оккупации, а сейчас едва не попал на службу в ВСУ
17 января 2025, 10:26Что дает Украине соглашение о 100-летнем партнерстве с Великобританией
17 января 2025, 10:16В Херсонской области за сутки из-за российских ударов получили ранения семь человек
17 января 2025, 10:13В Киеве во время пожара эвакуировали девять человек
17 января 2025, 10:09Силы ПВО сбили 33 российских дрона, атаковавших Украину
17 января 2025, 09:34Россияне атаковали дронами Киевщину: фото последствий
17 января 2025, 09:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все публикации »