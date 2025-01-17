Схемы незаконного пересечения границы: Нацполиция проводит более 200 обысков

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В пятницу, 17 января, Нацполиция проводит более 200 обысков по делам о незаконном пересечении границы военнообязанными

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Указанные правонарушения совершаются путем совершения мошенничества, подделки документов, несанкционированного вмешательства в работу электронных реестров и подкупа должностных лиц", – говорится в сообщении.

Полицейские проводят обыски на территории 19 регионов Украины у лиц, причастных к незаконным сделкам.

Подробности будут обнародованы после завершения следственных действий.

Напомним, в течение 10 января правоохранители провели 600 обысков по Украине и ликвидировали около 50 схем незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста в 22 регионах.