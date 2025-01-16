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Повреждения в результате вражеской атаки на Киев днем 16 января также обнаружили в Днепровском районе

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"В Днепровском районе обнаружили повреждение фасада здания – предварительно обломком во время воздушной тревоги, когда работало ПВО.

Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Напомним, обломки вражеского дрона упали и в Соломенском районе столицы, повредив легковой автомобиль. Обошлось без пострадавших.