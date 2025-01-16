иллюстративное фото: ГСЧС

Об этом сообщил начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.

"Кроме информации о падении частей дронов в Соломенском и Днепровском районах, есть также фиксация обломков в Голосеевском районе, Дарницком и Печерском", – говорится в сообщении.

Без пожаров и пострадавших, уточнил Ткаченко.

Напомним, днем 16 января россияне запустили по Киеву беспилотники. Обломки упали в Соломенском и Днепровском районах.