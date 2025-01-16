Атака на Киев: обломки дронов обнаружили в пяти районах столицы
Днем 16 января Киев атаковали российские беспилотники. Падение обломков дронов зафиксировано в пяти районах города
Об этом сообщил начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко, передает RegioNews.
"Кроме информации о падении частей дронов в Соломенском и Днепровском районах, есть также фиксация обломков в Голосеевском районе, Дарницком и Печерском", – говорится в сообщении.
Без пожаров и пострадавших, уточнил Ткаченко.
Напомним, днем 16 января россияне запустили по Киеву беспилотники. Обломки упали в Соломенском и Днепровском районах.
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
У чиновницы Ивано-Франковской налоговой конфискуют люксовое авто стоимостью почти 3 млн грн
16 января 2025, 18:18Порошенко заявил, что его не выпустили за границу в командировку: Стефанчук отреагировал
16 января 2025, 18:02В Закарпатье обнаружили преступную группу, которая нелегально переправляла украинцев за границу
16 января 2025, 17:57В Международный реестр ущерба разрешили подавать заявления людям, потерявшим близкого человека. Какие документы нужны и когда выплаты
16 января 2025, 17:25На Закарпатье в огне погибла пожилая женщина
16 января 2025, 17:21Россияне с беспилотника атаковали коммунальщиков в Херсоне
16 января 2025, 17:13На Волыни за препятствование мобилизации администратор Viber-групп получил приговор
16 января 2025, 16:50Смертельный ремонт: в Тернопольской области автомобиль раздавил мужчину
16 января 2025, 16:24На Полтавщине школы и садики не будут работать 17 января из-за угрозы обстрела: что известно
16 января 2025, 16:12
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все публикации »
Все блоги »