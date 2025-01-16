Россияне атаковали Киев: обломки дрона упали в Соломенском районе
Днем 16 января россияне запустили по Киеву беспилотник. Обломки вражеского дрона упали в Соломенском районе города
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
"В Соломенском районе столицы обломок БпЛА повредил легковой автомобиль. Разорвало двигатель и частично салон автомобиля. Пожара нет. Пострадавших тоже сейчас нет", – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 16 января российские войска выпустили по Украине 55 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 34 вражеских дронов, еще 18 – локационно потеряны.
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