Россияне атаковали Киев: обломки дрона упали в Соломенском районе

фото: OBOZ.UA

Днем 16 января россияне запустили по Киеву беспилотник. Обломки вражеского дрона упали в Соломенском районе города

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

"В Соломенском районе столицы обломок БпЛА повредил легковой автомобиль. Разорвало двигатель и частично салон автомобиля. Пожара нет. Пострадавших тоже сейчас нет", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 16 января российские войска выпустили по Украине 55 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 34 вражеских дронов, еще 18 – локационно потеряны.