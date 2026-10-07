На Буковине мужчина подарил аферистам деньги – как это произошло

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Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

В полицию обратился 31-летний житель. Он рассказал, что в одном из мессенджеров сломали аккаунт его знакомой, и выманили у него под предлогом займа 19 тысяч гривен.

Также жертвой мошенничества стал 48-летний местный житель. Ему позвонил по телефону незнакомец, представившийся сотрудником банка. Под предлогом авторизации в банковском приложении аферист обманул буковинца более чем на 62 тысячи гривен. Деньги были перечислены на неизвестный счет.

Напомним, что правоохранители предупредили украинцев о новой схеме аферистов. Мошенники пытаются заставить выманившие у людей персональные данные с помощью фейковых счетов.