Атака на Київщину: уламки ворожого дрона поранили дитину

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В ніч на 16 січня російська армія знову атакувала Київську область. Уламки ворожого дрона поранили 12-річну дитину

Про це повідомляє Київська ОВА, передає RegioNews.

"Внаслідок падіння уламків збитих цілей під час атаки ворожих БпЛА на Київщину в одному із населених пунктів поранення отримала дитина 2012 року народження. У хлопчика підозра на контузію та рвана рана бедра. Він госпіталізований до лікарні. Дитині надається вся необхідна медична допомога", – йдеться у повідомленні.

Також через падіння уламків сталася пожежа у кафе-магазині та прибудованій котельні на площі майже 200 кв. метрів. Пожежу локалізовану. Вибуховою хвилею пошкоджено скління сусіднього будинку.

Нагадаємо, вдень 16 січня росіяни запустили по Києву безпілотники. Уламки впали у Соломʼянському, Дніпровському, а також у Голосіївському, Дарницькому та Печерському районах.