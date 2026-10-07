Цены на АЗС штормит: сколько сейчас стоит бензин и дизель
В Украине остаются нестабильными цены на АЗС. Стало известно, как изменилась стоимость топлива
Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.
По состоянию на 7 октября средние цены на АЗС в Украине:
- бензин А-95 премиум – 93,44 гривны за литр (-0,03 гривны);
- бензин А-95 – 89,15 гривны за литр (без изменений);
- бензин А-92 – 85,96 гривны за литр (-0,01 гривны);
- дизтопливо – 98,40 гривны за литр (+0,01 гривны);
- автогаз – 44,57 гривны за литр (+0,26 гривны).
Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.
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