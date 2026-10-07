Путин устроил себе на день рождения кровавую жатву
Пока мирные голубки соперничают в мирных планах, Путин устроил себе на день рождения кровавую жатву. А именно обстрелы баллистики ряда городов — где вообще без перебора где бить.
Пока мирные голубки соперничают в мирных планах, Путин устроил себе на день рождения кровавую жатву. А именно обстрелы баллистики ряда городов — где вообще без перебора где бить.
Как жилой дом со спящими детьми до года в Прилуках мешал существованию России — неизвестно.
Между тем, сожительница бывшего криминального авторитета из России и депутатка Слуг народа Скороход, которая еще и ходит под подозрением, регистрирует законопроекты об отказе от НАТО и закрепление нейтрального статуса Украины в Конституции.
Хотя этот нейтральный статус и желание не нагнетать и врать гражданам о реальных угрозах, чтобы не дай Бог, не сняли 1000 гривен лишних с ближнего банкомата — сыграла с нами очень плохую роль.
Вопрос — что там по подобным депутатам? Дадут ли бежать за границу и наложат санкции в качестве наказания. Потому что за подобные вещи в дверь должно стучать не только НАБУ и САП, но и другие службы.
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